Bertschy, dall'Usl pronta risposta sul concorso per ginecologi

AOSTA - «Il lavoro della commissione con il supporto di un parere legale ha portato la direzione strategica ad assumere la decisione di non approvare, per un difetto di procedura, gli atti della prima prova del concorso. Ringrazio la direzione strategica per aver dato una pronta risposta e la propria valutazione in termini amministrativi a riguardo di questa vicenda per la quale anche come assessorato abbiamo chiesto chiarezza». Lo afferma l'assessore regionale alla sanità, Luigi Bertschy, commentando la vicenda riguardante il concorso per l'assunzione di ginecologi dell'Usl della Valle d'Aosta.

L'azienda, su richiesta dello stesso Bertschy, aveva costituito una commissione interna di verifica sulle procedure concorsuali. «La direzione strategica dell'azienda - aggiunge - ha prontamente costituito una commissione di verifica sulle procedure concorsuali adottate nel concorso di ginecologia».