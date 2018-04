La Valle d'Aosta partecipa all'Alpine Spring Experience

AOSTA - La Valle d'Aosta parteciperà all'evento promozionale turistico 'Alpine Spring Experience', in programma a Milano il prossimo 3 maggio. Organizzato dalla Quadratec Srl (titolare del marchio QC Terme Spas & Resorts), prevede un momento di incontro riservato a un centinaio di ospiti selezionati (stampa italiana, 'influencer' e opinion leader), che evocherà le attrattive turistiche della primavera in montagna: sport e passeggiate nella natura, relax e benessere, visite culturali, scoperta delle eccellenze gastronomiche e artigianali locali.

«Il progetto, con un approccio innovativo, si propone di coinvolgere nella realizzazione dell'evento, media e gli enti di promozione turistica della regione, in particolare alcune vallate della Valle d'Aosta, Valtellina e Val di Fassa, per raccontare congiuntamente le attrattive di una vacanza in montagna nelle stagioni meno consuete», si legge in una nota.