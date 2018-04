La Regione Valle d'Aosta investe 2 milioni nel progetto Bassa Via

AOSTA - La Giunta regionale ha approvato il Progetto integrato ‘Bassa Via della Valle d'Aosta-Sostegno ai servizi turistici’ per un importo complessivo di 2 milioni di euro. L'intervento rientra nell'ambito del programma ‘Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (Fesr)’.

«Il primo Avviso per la concessione dei contributi in conto capitale in de minimis previsti dal Progetto - si legge in una nota - presenta una dotazione finanziaria pubblica disponibile ammontante a 300 mila euro». Il Progetto mira alla «creazione di un prodotto turistico nuovo, finalizzato a uno sviluppo sostenibile delle località di media e bassa quota, in una logica di delocalizzazione e di destagionalizzazione dei flussi; lo sviluppo della media/bassa quota passa attraverso la valorizzazione del diffuso patrimonio storico-culturale, naturalistico, eno-gastronomico e di tradizione presente lungo il tracciato, mediante l'interconnessione fisica dei luoghi».