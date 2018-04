Annullato il concorso per i ginecologi. Rini: «chi ha sbagliato ne risponda»

AOSTA - «Il concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Beauregard di Aosta è stato annullato dalla stessa Azienda USL della Valle d'Aosta. O meglio, è stata annullata la prima prova scritta - che ha di fatto inficiato l'intera procedura concorsuale, derivandone di conseguenza l'annullamento - in quanto sottoposta ai candidati secondo modalità del tutto difformi a quanto previsto nel bando». Lo riferisce l'assessore regionale all'istruzione e cultura, Emily Rini, che aveva presentato un esposto su presunte irregolarità riguardanti lo svolgimento delle prove, a seguito del quale la procura ha aperto un fascicolo.

«Il tempo, come sempre, è galantuomo. Lungi da me entrare nel merito degli accertamenti in corso di competenza della Procura della Repubblica di Aosta - commenta Rini - che è giusto facciano il loro corso al fine di disvelare eventuali responsabilità di carattere penale da parte di chi ha sbagliato». ««Da cittadina - prosegue - non posso non esprimere soddisfazione per il primo atto di giustizia cui si è giunti».

Si è trattato, secondo Rini, di «un errore talmente grossolano che non potevo sottacere, da pubblico ufficiale venuto a conoscenza di questa e altre circostanze e prima ancora da cittadina. Aspettiamo fiduciosi che la Procura accerti eventuali responsabilità, perché è giusto che chi ha eventualmente sbagliato in questa vicenda, ne risponda personalmente. Ma prima di tutto, esprimo soddisfazione per il fatto che le procedure avviate a livello tecnico-amministrativo abbiano portato all'annullamento del concorso».

«E' giusto garantire pari opportunità di partenza a tutti i candidati. E le pari opportunità di partenza - conclude l'assessore - in qualsivoglia concorso pubblico che si rispetti, si garantiscono in primis rispettando quanto contenuto nei bandi e rispettando le modalità di svolgimento delle prove previste all'interno dei bandi stessi. E' un fatto di giustizia, nulla di più».