Per il PD un programma 'senza frottole'

AOSTA - Superamento delle disuguaglianze, lavoro e un marchio ombrello che abbracci tutti i settori produttivi della Valle d'Aosta come nel Sud Tirolo: sono tre dei capisaldi degli otto punti del programma del Partito democratico per le regionali del 20 maggio.

«Il nostro programma non è fatto di sogni nel cassetto ma di linee programmatiche basate sul buon senso, di progetti concreti e realizzabili. Non bisogna raccontare frottole», ha spiegato oggi ad Aosta la segretaria Sara Timpano nel presentare la lista dei 35 candidati. Sulla stessa lunghezza d'onda l'ex assessore regionale alle attività produttive Piero Ferraris: «Nel nostro programma non ci sono treni che bucano le montagne, non ci sono voli pindarici, ma progetti fattibili». Ultimo a intervenire il sindaco del capoluogo Fulvio Centoz che ha sottolineato: «Abbiamo costruito una bella squadra, motivata e con competenze rappresentative di tutta la società».

Tra i punti spiccano poi la scuola «dove si può fare di più contro l'abbandono scolastico», una mobilità moderna e sostenibile dove «l'Aosta-Pré-Saint-Didier può diventare un cantiere di innovazione con la realizzazione di una metropolitana leggera» e «un'amministrazione meno invasiva che faccia da facilitatore ai cittadini e alle imprese».

Tra i nomi dei candidati spiccano quelli del consigliere regionale Paolo Crétier, dell'assessore alle Attività produttive Jean-Pierre Guichardaz, del segretario Dem Sara Timpano, dell'ex consigliere regionale e presidente dei democratici Giovanni Sandri, del presidente del Consiglio comunale di Aosta Michele Monteleone e del consigliere comunale e capogruppo Pd Antonino Malacrinò.