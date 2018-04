Regionali in VdA, oggi il sorteggio dell'ordine delle liste

AOSTA - E' in programma in tribunale ad Aosta oggi, venerdì 20 aprile, il sorteggio dell'ordine di comparizione sulle schede elettorali delle liste candidate alle regionali del 20 maggio. Le operazioni inizieranno alle 12:30 e saranno condotte dall'Ufficio elettorale regionale, composto dai giudici Giuseppe Colazingari, Maurizio D'Abrusco e Paolo De Paola.

Gli stessi magistrati, nel pomeriggio, hanno bocciato il ricorso di Casapound contro l'esclusione dalla tornata elettorale. La lista aveva infatti presentato circa 700 firme valide, a fronte delle 1.000 necessarie per i movimenti che non sono già rappresentati in Consiglio Valle (come previsto dalla legge regionale approvata nell'ottobre scorso). «Nelle prossime ore valuteremo se ricorrere al Tar», commenta Lorenzo Aiello, referente valdostano del partito.

In lizza ci sono Movimento 5 stelle, Lega, Mouv', Union Valdotaine, Area Civica-Stella Alpina-Pnv, Impegno civico, Union valdotaine progressiste, Alpe, Partito democratico e Centro destra Valle d'Aosta.