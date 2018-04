In Valle d'Aosta la speranza di vita è inferiore alla media nazionale

AOSTA - In Valle d'Aosta la speranza di vita alla nascita, nel 2016, è pari a 79,4 anni per gli uomini e a 84,5 anni per le donne (il valore nazionale è di 80,6 anni per gli uomini e di 85 anni per le donne). E' quanto emerge dal 15/o Rapporto Osservasalute realizzato da 197 ricercatori dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni Italiane che ha sede a Roma all'Università Cattolica.

«Nel periodo 2002-2016, si osserva, per il genere maschile - è riportato nello studio - un trend in aumento (+4,6 anni), ma altalenante con valori inferiori e in alcuni anni sovrapponibili al dato nazionale. Anche per il genere femminile si osserva un trend in aumento (+2,3 anni), con valori superiori e inferiori rispetto ai valori italiani. È da evidenziare come nel 2016 si registrino valori in ripresa, rispetto all'anno precedente, per entrambi i generi, sia a livello regionale che nazionale».

Tasso fecondità in crescita

In Valle d'Aosta il tasso di fecondità - dato relativo al 2015 - è pari a 1,40 figli per donna in media (valore nazionale 1,35 figli per donna in media), risultando inferiore al «livello di sostituzione» (circa 2,1 figli per donna) che garantirebbe il ricambio generazionale. «Nell'arco temporale 2002-2015 - si legge nello studio - si osserva che la ripresa dei livelli di fecondità, in atto fino al 2010, è stata in Valle d'Aosta molto più marcata rispetto all'andamento nazionale. Dopo il 2010 i valori, sia a livello nazionale che nella regione in esame, diminuiscono anche se con qualche oscillazione, molto marcata nel 2013, in Valle d'Aosta. Considerando l'intero periodo nella regione in esame il tasso di fecondità è aumentato del 12,9% (valore nazionale +6,3%)».