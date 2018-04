Alpe, governo di 100 giorni per le emergenze: ecco il programma

AOSTA - Abbattere le liste d'attesa in sanità, istituire una 'vignette' di 15 euro al mese alla moda svizzera per contenere i costi dell'autostrada e sbloccare 10 milioni in finanziaria per erogare gli incentivi arretrati agli agricoltori: è in sintesi il programma dei primi cento giorni di governo di Alpe al motto 'coerenti e determinati'.

«Noi per cento giorni intendiamo la fase di insediamento nella quale andremo a risolvere alcune emergenze della regione», ha spiegato il responsabile della campagna elettorale Andrea Menegazzi nel presentare la lista dei 35 candidati del Galletto all'enoteca Ad Forum di Aosta. «Sono persone competenti contante esperienze che spaziano dal turismo alla scuola, dall'artigianato all'agricoltura», ha sottolineato il vice presidente di Alpe Pietro Varisella.