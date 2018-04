Falso medico truffa il parroco di Montjovet

AOSTA - Spacciandosi al telefono una volta per un medico di Verres e un'altra per addetto di un'associazione benefica ha truffato il parroco di Montjovet, facendosi consegnare due assegni per 1.300 euro.

Nel primo caso è andato lui stesso a ritirarlo (fingendosi un malato bisognoso di cure costose), nel secondo ha mandato una donna non identificata (che ha finto di avere problemi economici e di avere necessità di un costoso intervento chirurgico in Svizzera). Con queste accuse, su richiesta del Pm Carlo Introvigne, il Gip di Aosta ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Luigi Manzato, 58 anni, residente a Casale Monferrato (Alessandria) e originario di Portogruaro (Venezia).

L'uomo è indagato per truffa aggravata (per averla commessa contro un ministro del culto cattolico ultraottantenne) e per falsità in titoli di credito, in quanto avrebbe alterato i due assegni (da 600 a 1.600 euro e 700 a 2.700) in modo da incassare effettivamente 4.300 euro. I due episodi risalgono al 2 e al 15 settembre 2017.