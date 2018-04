Peccato, è stata annullata l'edizione 2018 della Tor des Chateaux

AOSTA - La società ‘VdA trailers’ ha annullato la seconda edizione del Tor des Chateaux, ultramaratona su percorso misto che ha debuttato nel 2017. La gara era prevista a maggio. «Tutti i comuni attraversati avevano risposto con entusiasmo» ma «le scarse iscrizioni per il 2018 rendono vana» la finalità di far conoscere «le bellezze della Valle d'Aosta a bassa quota», fa sapere la società, che «sta provvedendo a rimborsare le iscrizioni».

«Avremmo potuto fare la grande corsa anche con il centinaio concorrenti che complessivamente hanno aderito» ma i «i Comuni avrebbero avuto tanti impegni e pochi vantaggi». «Per il 2018 avevamo pensato di ampliare le opportunità di partecipazione introducendo la formula a staffetta e in bicicletta da cross. Ma molti atleti, che avrebbero potuto anche far da traino alla manifestazione, avevano già preso impegni». La gara sarà riproposta «in grande stile per il 2019, magari in un periodo dell'anno meno fitto di altre gare importanti e di maggior tradizione».