Rifiuti, la Valle d'Aosta al primo posto per la raccolta Raee

AOSTA - Nel 2017 la Valle d'Aosta si conferma al primo posto tra le regioni d'Italia per raccolta pro capite di Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). E' quanto emerge dai dati presentati dal Centro di coordinamento Raee nella 10/a edizione del Rapporto annuale. Il quantitativo medio per abitante è di 9,94 chili. La regione vanta anche la popolazione regionale più servita, pari al 100 per cento degli abitanti. Nel corso dell'anno l'andamento della raccolta assoluta registra un ulteriore aumento dell'8,28 per cento rispetto all'anno precedente, con un totale di 1.260.711 chili di rifiuti elettrici ed elettronici avviati a corretto smaltimento.