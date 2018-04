AOSTA - Saranno processati per occultamento di cadavere i due indagati a seguito del ritrovamento ad Arnad, lo scorso 5 agosto, del corpo del bracciante romeno Aurelian Cochior, di 42 anni. Il Pm Eugenia Menichetti ha infatti disposto la citazione diretta a giudizio per il proprietario dell'alpeggio dove l'uomo aveva lavorato per qualche tempo e per un suo collaboratore. Si tratta di Piersandro Cout, 49 anni, di Verres e di Aldo Janin, 74 anni, di Arnad.

L'ipotesi della procura è che i due abbiano voluto disfarsi del corpo portandolo in un bosco. L'autopsia non aveva potuto accertare le cause della morte. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Verrès e del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Saint-Vincent. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, era stato ritrovato due settimane dopo la scomparsa di Cochior, in località Fornelle, a 1.300 metri di quota, a valle dell'alpeggio. Per dargli un nome era stato necessario il raffronto del Dna con quello dei suoi familiari.