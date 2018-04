Elezioni Regionali in Valle d'Aosta, già depositate otto liste: ecco quali

AOSTA - Sono otto le liste già depositate in tribunale ad Aosta in vista delle elezioni regionali del 20 maggio prossimo. Domenica è toccato a Movimento 5 stelle, Lega, Mouv, Union Valdotaine, Area Civica-Stella Alpina-Pnv, Impegno civico; stamane a Union valdotaine progressiste e Alpe.

Per depositare le liste c’è tempo fino alle 20 di oggi. Il centro-destra sta raccogliendo le ultime firme (mille quelle necessarie per i partiti non rappresentati in Consiglio Valle) mentre il Partito democratico sta ancora definendo le candidature.