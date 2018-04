Auto finisce fuori strada sulla A5, tre i feriti

AOSTA - Tre giovani di Pont Saint Martin, di 22, 24 e 25 anni, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto ieri sera lungo l'autostrada A5 Torino-Aosta, all'altezza del Comune di Foglizzo. Erano a bordo di una Ford Fiesta finita nei campi a lato delle corsie in direzione Torino. Forse il conducente ha sterzato per evitare un'altra auto ma ha perso il controllo della vettura. I tre giovani sono stati ricoverati all'ospedale di Chivasso. Non sono in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale di Torino.