La Fondation Grand Paradis compie 20 anni, grandi festeggiamenti

AOSTA - Nata per «far conoscere e valorizzare le peculiarità naturalistiche e culturali del territorio valdostano del Parco Nazionale Gran Paradiso», Fondation Grand Paradis festeggia 20 anni di attività. La sua attività si è arricchita negli anni, affiancando alla gestione della rete di siti di interesse naturalistico e culturale (ampliatasi fino a nove strutture) lo sviluppo di progetti che «hanno avuto un impatto tangibile per i turisti e per la popolazione»: servizi digitali e di mobilità sostenibile, convegni internazionali, workshop tematici, laboratori e animazioni per adulti e bambini, escursioni, iniziative a carattere sportivo e numerosi eventi tra cui spicca il Gran Paradiso Film Festival.

L'anniversario di Fondation Grand Paradis si celebrerà il 29 giugno prossimo a Cogne. In tale occasione sarà inoltre inaugurato, nello Spazio Alpinart del Villaggio Minatori, il progetto fotografico ed espositivo «In Paradiso».