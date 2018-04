Finite le speranze di ritrovare il magnate scomparso

AOSTA - La famiglia non ha più speranze di ritrovare in vita Karl-Erivan Haub, Ceo del gruppo Tengelmann, disperso da sabato scorso sul Monte Cervino. È quello che i familiari hanno comunicato in una nota, affermando che «nelle condizioni climatiche estreme» dell'area in cui si è perso, mentre faceva un allenamento di scialpinismo, «non ci sono probabilità di sopravvivenza».