Uomo scomparso, stop alle ricerche per vento

AOSTA – Sono state interrotte al momento, sul fronte svizzero, le ricerche del manager tedesco, Karl Erivan Haub, disperso da sabato sul Monte Cervino. «A causa del forte vento oggi non è possibile continuare», ha spiegato all'ANSA Markus Rieder, responsabile della polizia di Zermatt.

«La speranza è l'ultima a morire, ma è chiaro che più passa il tempo più diminuiscono le chance di ritrovare i dispersi in vita». Quindi sottolinea: «non è mai una questione di soldi, se le ricerche continuano oppure no, in una fase in cui si ritiene che il disperso possa essere ancora salvato».

Ad aumentare i timori sul caso, la circostanza che il Ceo del gruppo Tengelmann avesse «un abbigliamento tecnico leggero», conferma Rieder: voleva infatti allenarsi per una gara di scialpinismo. Sussiste ancora però la possibilità che «sia finito in un crepaccio o in qualche anfratto, che abbia in qualche modo trovato riparo».