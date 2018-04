Valanga sulla strada regionale per Cogne, chiusa al transito

AOSTA - Una valanga è caduta verso le 4:15 di stamane sulla strada regionale 47 per Cogne, all'altezza di Chevril, nel territorio comunale di Aymavilles. In base alle ricerche condotte dai soccorritori giunti sul posto, nessuna persona è rimasta coinvolta. Il sindaco ha disposto la chiusura della strada, in attesa di una valutazione della commissione locale valanghe.

Un'altra slavina è caduta nella notte in Valnontey, a Cogne, dove la comunale è stata chiusa. Nel sud-est della Regione il pericolo valanghe è 4-forte, 3-marcato nel restante territorio. I problemi valanghivi principali, si legge nel bollettino, sono la neve fresca e la neve bagnata.