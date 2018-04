Turbativa d'asta in Valle d'Aosta, imputati Paron, Marques e Luboz

AOSTA - L'assessore del Comune di Aosta Andrea Paron, il presidente di Leone Rosso Cesare Marques e Michel Luboz, funzionario della stessa Coop (e presidente di Società servizi Spa), sono imputati per turbativa d'asta e tentata turbativa d'asta.

La prima ipotesi riguarda l'assegnazione a Leone Rosso, da parte del Comune, di servizi socio-assistenziali negli anni scorsi; la seconda il bando per i servizi agli anziani, assegnato nel 2017 a un’altra coop (la Kcs). Il 20 settembre l'udienza preliminare davanti al Gup di Aosta. Marques e Luboz sono anche imputati per reati fiscali insieme ad Antonio Costantino e Giancarlo Anghinolfi, presidente e Dg della coop Proges di Parma.

La vicenda riguarda la presunta emissione di fatture per operazioni inesistenti - e il loro relativo utilizzo - nell'ambito dei rapporti tra Proges e Leone Rosso, all'epoca in cui la cooperativa emiliana arrivò in Valle d'Aosta per gestire alcuni servizi, poi acquisiti dalla coop valdostana. Le indagini sono coordinate dal Pm Carlo Introvigne.