L'assessore Rini presenta al Cpel la 'soluzione' salva-asili

AOSTA - Le disposizioni regionali per evitare la chiusura delle otto scuole dell'infanzia, paventata la scorsa settimana dai sindacati, saranno presentate già domani dall'assessore regionale all'istruzione e cultura, Emily Rini, all'assemblea del Consiglio permanente degli enti locali. Il documento, illustrato oggi da Rini in Giunta regionale, è stato anche anticipato alle stesse sigle sindacali. In particolare, a rendere possibile la deroga ai criteri nazionali sarebbe la classificazione - prevista in un accordo sindacale - di 'scuola di montagna territorialmente disagiata'.

In questa categoria potrebbero rientrare, oltre ai plessi di Valgrisenche e Valsavarenche, anche quelli di Rhêmes-Saint-Georges ed Emarèse (in considerazione dell'oggettiva difficoltà di collegamento, soprattutto in inverno, e della distanza dai plessi nei quali sarebbero confluiti i bambini e soprattutto dell'età degli alunni coinvolti).

Anche la scuola dell'infanzia di Valpelline dovrebbe essere inclusa, in considerazione del fatto che ospita i bambini di Ollomont. Se gli alunni di Fontainemore continueranno a frequentare l'asilo a Lillianes come già avviene, le scuole di via Avondo ad Aosta e di Pontey potrebbero rimanere aperte grazie alle risorse messe a disposizione dall'istituzione scolastica. In base all'iter prospettato oggi, tali disposizioni, oggetto di concertazione, saranno contenute nella delibera della Giunta regionale di formazione degli organici.