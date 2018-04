AOSTA - Il grado di pericolo valanghe è 4-forte (su una scala da 1 a 5) per distacco provocato su tutto il territorio regionale. I problemi valanghivi sono: «neve bagnata, strati deboli persistenti e soprattutto nel settore sud-orientale anche neve fresca». Lo si legge nel bollettino neve e valanghe della Regione per oggi, lunedì 9 aprile.

Per questo il comune di Courmayeur ha disposto la temporanea chiusura della Val Ferret e limitazioni nella Val Veny. Nella prima, dalle 12:00, sono vietate la circolazione e la sosta veicolare e pedonale (direzione La Palud- Planpincieux) «a tutela dell'incolumità pubblica». Nella seconda, a partire dalle 10:00, «è istituito il divieto di transito, in entrata e uscita, sia pedonale, che con sci e con mezzi a motore e qualsiasi altro veicolo, nell'area Brenva, compresa dagli accessi alla Val Veny, in particolare da piazzale Funivie Val Veny, ex Des Alpes e dalla pista a valle del tunnel del Bianco, compreso il Plan Ponquet. E' escluso dal suddetto divieto il comprensorio sciistico».