Rischio chiusura scuole. L'assessore Rini: massimo impegno per le scuole di montagna

AOSTA - «In riferimento alla paventata chiusura di alcuni plessi di scuola dell'infanzia sul territorio regionale per il prossimo anno scolastico, garantisco fin da ora il massimo impegno al fine di trovare una soluzione che da un lato rispetti le normative vigenti e dall'altro però ponga la dovuta attenzione ai nostri gioielli: le piccole realtà scolastiche montane, da sempre fiore all'occhiello del nostro sistema scolastico». Lo scrive, in un post su Facebook, l'assessore all'Istruzione e cultura Emily Rini. «Questi – prosegue Rini – sono giorni di serrato impegno al fine di arrivare auna positiva soluzione della questione. Ricordo inoltre che era già stato fissato un incontro con le organizzazioni sindacali per giovedì 12 aprile proprio per discutere e analizzare questa delicata situazione. Perché – conclude Rini – l'interesse dei nostri bambini è sempre al centro del nostro operato».