Minacce ed estorsione alla badante, condannata a 7 anni e mezzo

AOSTA - La minaccia di arresto «in conformità alla legge italiana» per farsi consegnare 900 euro non dovuti da una magrebina, bisognosa del rinnovo del permesso di soggiorno, che aveva assunto, e licenziato poco dopo, come badante. Ma anche quella di far passare ‘dei guai’ al figlio, se lei non avesse pagato 1.069 euro. Il tutto spacciandosi per avvocata.

Per estorsione, truffa, falso e sostituzione di persona Federica Ieromazzo (37 anni), nata a Salerno ma per anni residente ad Aosta, è stata condannata a sette anni e mezzo di reclusione e a duemila euro di multa dal giudice monocratico del tribunale di Aosta Marco Tornatore, che le ha concesso i domiciliari (era in carcere).

Il Pm Carlo Introvigne aveva chiesto otto anni e mezzo, la difesa (avvocati Fortunato De Felice e Riccardo Magarelli) l'assoluzione. Alla badante, parte civile con l'avvocato Fulvio Zhara Buda, sono andati i 369 euro non ancora risarciti sui 1.069 totali. I fatti, su cui ha indagato la Guardia di Finanza, tra il 2015 e il 2016.