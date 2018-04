Incendio nello stabilimento Maison Bertolin per la produzione del lardo di Arnad

AOSTA - Un incendio è divampato oggi nello stabilimento di produzione del lardo di Arnad della società Maison Bertolin. Non risultano persone coinvolte. Le operazioni di spegnimento del rogo sono in corso: sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Aosta e i volontari, oltre che i carabinieri. E' stato temporaneamente chiuso un tratto della strada statale 26 in entrambi i sensi di marcia.