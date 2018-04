Turista scompare a Cervinia, avviate le ricerche

AOSTA - Non si è presentato all'appuntamento che aveva in albergo con i suoi amici ed è scattato l'allarme: sono in corso a Cervinia le ricerche di un turista trentenne estone di cui non si hanno più notizie dalla mezzanotte. Le operazioni di ricerca sono iniziate poco dopo e vedono impegnati i vigili del fuoco, professionisti e volontari, con due unità cinofile supportate dal nucleo droni, il Corpo forestale della Valle d'Aosta e i carabinieri. Il piano regionale di ricerca persona è attivato intorno alle tre. Dopo una riunione del comitato ricerche nella sede del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia, si deciderà come procedere.