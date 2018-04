Il voto anticipato? E' penalizzante

AOSTA - «Le elezioni anticipate sarebbero una situazione penalizzante per il nostro Paese». Lo ha sottolineato, per il gruppo parlamentare per le Autonomie, il senatore Albert Lanièce al termine dell'incontro al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella: «Abbiamo sottolineato la necessità di formare un governo e da parte nostra la tutela delle minoranze e l'Europa sono le condizioni per dialogare con il presidente del Consiglio incaricato».

«Confidiamo nella saggezza ed esperienza del presidente affinché dia un incarico per formare un governo che rispetti questi valori», ha aggiunto Juliane Unterberger, presidente del gruppo parlamentare per le Autonomie. Alla domanda se il gruppo delle autonomie sia disposto ad appoggiare un governo, Unterberger ha replicato: «Noi siamo in otto e il nostro sostegno sarebbe relativo, ma siamo disponibili a sostenere un governo che condivide i nostri valori, che abbia valori compatibili con i nostri».