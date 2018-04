Da Roisan a Olanda, le rotte della cocaina in Valle d'Aosta

AOSTA - Dai sospetti su un giovane albanese che abitava a Roisan (Nik) alla scoperta di un traffico internazionale di cocaina («20-30 kg ogni 15 giorni») che da Olanda e Belgio arrivava nel Nord Italia. Ne hanno parlato tre finanzieri durante il processo sull'operazione Ilium del 2011 e 2012, che aveva portato a 13 arresti e al sequestro di 23 chili di stupefacente, per un valore sul mercato di circa 2,5 milioni di euro.

Diversi imputati sono usciti di scena con riti alternativi e a processo sono finiti Mauro Alvise Cauzzo (67), autotrasportatore di Fossalta di Portogruaro (Venezia) e gli albanesi Gezim Shoshi, 57 anni, suo cognato Alfred Shabani (43), Lulzim Halili (37), Valentin LLeshi (31).

«Nik - ha detto un finanziere - spostava cocaina in Valle. Si avvaleva anche di altri due uomini» che abitavano in Piemonte. «All'inizio del 2011 i tre vanno a La Spezia per un incontro. La svolta avviene quando Shoshi arriva ad Aosta per incontrarsi con lui. Si vedono all'Arco d'Augusto, poi Shoshi parte per l'Olanda».