Saint-Christophe e Roisan, parte la pulizia dei sentieri. Appuntamento alle 8:30 ad Aosta

AOSTA - Una pulizia di alcuni sentieri nei Comuni di Saint-Christophe e Roisan: è l'iniziativa promossa in Valle d'Aosta nell'ambito ‘Take care of your trails’, evento organizzato dall'International Mountain Bike Association che si svolgerà in tutta Europa il 7 aprile.

L'obiettivo - spiega il referente valdostano della campagna, Massimo Ferro - è di «sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condivisione e sul corretto utilizzo dei sentieri del territorio da parte di ciclisti ed escursionisti». Inoltre, «è anche un'ottima opportunità per fraternizzare con atleti e amanti delle diverse discipline che si svolgono, ogni anno, sul territorio della Valle d'Aosta».

Il ritrovo dei volontari è previsto alle 8:30, ad Aosta, nel parcheggio della telecabina Aosta-Pila dove verranno formati dei gruppi per poi raggiungere i diversi sentieri. Ogni partecipante dovrà avere con sé un rastrello e guanti.