Sanità, stop al vincolo per gli interventi in cliniche fuori della Valle d'Aosta

AOSTA - La Giunta regionale ha rimosso il vincolo della preventiva autorizzazione per gli interventi chirurgici presso le strutture private accreditate fuori dalla regione Valle d'Aosta. La decisione è stata presa ieri. Introdotto nel 2016 per «presidiare l'appropriatezza delle prestazioni chirurgiche prescritte ed erogate dagli specialisti operanti presso le strutture private» il vincolo ha «penalizzato in maniera importante i valdostani nella libertà di scelta delle cure sanitarie», si legge in una nota dell'assessorato alla sanità.

«Ciò non significa che sia venuto meno l'interesse del Governo regionale a contenere la fuga dei propri assistiti e a tutelare l'appropriatezza e sicurezza delle cure cui essi si sottopongono, - spiega l'assessore Luigi Bertschy - ma si ritiene che tali obiettivi vadano perseguiti attraverso il continuo e costante miglioramento dell'efficienza e della capacità di risposta del Sistema sanitario regionale e attraverso una migliore informazione e sensibilizzazione dei cittadini».