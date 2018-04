Si faranno quattro nuove rotatorie sulla Strada Statale a Sarre

AOSTA - Saranno quattro e non più una sola, come previsto inizialmente, le rotatorie sulla Strada Statale 26 a Sarre. Lo prevede la modifica della convenzione tra il Comune e la Regione, approvata ieri dalla Giunta regionale. I lavori per le prime due rotatorie di Maillod e di Sainte-Hélène cominceranno ad aprile, mentre per quelle previste a La Grenade e Arensod è in corso la progettazione.

L'attuazione del piano rotonde - ha spiegato l'assessore alle opere pubbliche, Mauro Baccega - concordato con Anas garantirà la necessaria sicurezza stradale per gli automobilisti che quotidianamente attraversano il comune di Sarre».