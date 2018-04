Scialpinisti bloccati sul Monte Rosa, sono in salvo

AOSTA - Sono stati portati in salvo la scorsa notte i due scialpinisti cinquantenni di Ivrea che erano bloccati da lunedì sera, a causa del maltempo, al bivacco Felice Giordano (4.167 metri di quota), nel massiccio del Monte Rosa.

Infreddoliti, stanno bene e non hanno avuto bisogno di cure mediche. I soccorritori li hanno raggiunti verso le 17:30 e, dopo una sosta al rifugio Mantova, li hanno condotti a valle, a Staffal. A causa della scarsa visibilità l'elicottero non è potuto intervenire. Le operazioni di recupero sono avvenute via terra, prima del previsto peggioramento delle condizioni meteo, grazie a una squadra di sette guide alpine (due piemontesi, tre del Soccorso alpino valdostano e due del Sagf della Guardia di finanza di Alagna).