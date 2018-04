Alpinisti bloccati in bivacco sul Monte Rosa, e l'elicottero non può raggiungerli

AOSTA - Due scialpinisti piemontesi sono bloccati dalla sera di lunedì 2 aprile al bivacco Felice Giordano (4.167 metri di quota), nel massiccio del Monte Rosa (comune di Gressoney-La-Trinité). Il maltempo impedisce all'elicottero di raggiungerli e, considerato il previsto peggioramento delle condizioni meteo, il Soccorso alpino valdostano (Sav) ha deciso di procedere con una squadra via terra.

I due sono in condizioni di salute stabili ma non hanno indumenti pesanti né grandi riserve di cibo (a eccezione di quelle lasciate loro da due scialpinisti francesi, ripartiti stamane). Stanno provando a raggiungerli tre guide del Sav, insieme a due piemontesi e ad altrettante del Sagf della guardia di finanza di Alagna. Hanno dato l'allarme in serata, via radio.