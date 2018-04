Al via un seminario per operatrici di estetica

AOSTA - «Accrescere la professionalità conoscendo meglio le normative di settore, i principali protocolli e le metodologie per utilizzare e gestire correttamente le apparecchiature»: è l'obiettivo di un seminario organizzato da Cna Valle d'Aosta, riservato alle operatrici del settore estetico e in programma lunedì 16 aprile, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30, in corso Lancieri 11/F ad Aosta.

«Abbiamo deciso di proporre quest'iniziativa – spiega Marco Paonessa, presidente di Cna Benessere e Sanità - al fine di fornire nozioni utili ai trattamenti effettuati con luce pulsata e laser, per una migliore anamnesi delle clienti e per conoscere più a fondo le normative relative ai centri estetici. Nel corso della giornata formativa verranno illustrate le conoscenze indispensabili per poter effettuare trattamenti con risultati soddisfacenti nel rispetto della salute della cliente».

Il seminario offrirà l'occasione per approfondire la conoscenza delle norme che regolano l'attività, per capire come riconoscere un'apparecchiatura conforme alla marcatura CE e per apprendere il modo corretto per gestire le apparecchiature. Inoltre, verranno analizzati la differenza tra luce pulsata e laser fornendo le conoscenze base fisico-chimiche dell'interazione delle energie utilizzate (luce, radiofrequenza, ultrasuoni) sui tessuti della cliente trattata e verranno presi in esame i protocolli di utilizzo della luce pulsata, i protocolli di utilizzo del laser per epilazione e i protocolli di utilizzo della radiofrequenza e degli ultrasuoni.