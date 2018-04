Bebe Vio sarà ad Ayas per una serata di beneficenza

AOSTA - Sarà l'olimpionica Bebe Vio la 'stella' della serata di beneficienza promossa dall'associazione Ayas for Friends - in collaborazione con Monterosaski - e in programma il 6 aprile nella sala congressi del Monterosa Terme a Champoluc.

La campionessa di scherma riceverà una donazione per l'associazione 'Art 4 sport', fondata dai suoi genitori per aiutare i bambini e i ragazzi portatori di protesi. Saranno presenti all'evento altri personaggi dello sport e dello spettacolo come Kristian Ghedina, Demetrio Albertini e Alessandro Baldi di Zelig. Parte del ricavato delle attività di Ayas for friends sarà inoltre devoluto a due famiglie locali i cui figli sono affetti da disabilità. L'entrata è libera e gratuita. Ayas for friends è una associazione fondata nel 2016 da un gruppo di 10 amici amanti della Val d'Ayas, che ha come finalità la raccolta di fondi per sostenere progetti solidali sul territorio nazionale.