Elezioni regionali: tre consiglieri non si possono candidare perché condannati

AOSTA - In base alla legge Severino (articolo 9, comma 1) è prevista l'incandidabilità alle elezioni regionali - che si svolgeranno il prossimo 20 maggio - per tre consiglieri regionali condannati, oggi in via definitiva, per i reati di peculato o indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Si tratta di Raimondo Donzel e Carmela Fontana (Pd) - che risultavano sospesi dal 7 marzo 2017 con decreto del premier Gentiloni - e di Leonardo La Torre (eletto nella fila dell'Union Valdotaine) che invece si era dimesso dalla carica.

Sempre in base alla legge Severino (articolo 8, comma 6), con il passaggio in giudicato della sentenza, scatta per i due consiglieri del Pd anche la decadenza. Diventano quindi effettivi i loro sostituti, i consiglieri Andrea Padovani e Paolo Cretier. Al Consiglio Valle, che martedì 27 marzo ha chiuso la legislatura, spetta solo la presa d'atto della sentenza. La legge Severino non tocca invece Albert Chatrian e Patrizia Morelli (Alpe), condannati per finanziamento illecito ai partiti.