Meteo, in Valle d'Aosta sole e nuvole a Pasqua e sereno a Pasquetta

AOSTA - L'ufficio meteo regionale prevede in Valle d'Aosta una domenica di Pasqua caratterizzata da «nuvolosità irregolare nel settore nord-occidentale, con deboli nevicate sui confini al mattino, abbastanza soleggiato altrove» e un lunedì di Pasquetta «soleggiato». Domenica lo zero termico varierà dai 1.000 ai 1.800 metri, con le minime in ribasso. Ad Aosta le temperature andranno dai 2 ai 12 gradi Centigradi, a Courmayeur dai -2 a 6, a Cervinia da -7 a 0, a Gressoney Saint-Jean da -3 a 5, a Cogne da -6 a 4 e a Donnas da 3 a 12.

Sabato invece sarà «al mattino molto nuvoloso, con deboli nevicate oltre 1.200 metri». Poi sono previste «schiarite da metà giornata» con «deboli nevicate in serata sui confini».