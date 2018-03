Fondi regionali in Valle d'Aosta, 13 condanne e 2 assoluzioni

AOSTA - La sesta sezione penale della Corte di cassazione ha confermato la penale responsabilità (con formule diverse) di 13 dei 15 politici valdostani imputati nel processo sull'impiego dei fondi dei gruppi del Consiglio regionale nella legislatura 2008-2012. Per Marco Viérin e Dario Comé (Stella Alpina) i giudici hanno invece deciso per l'annullamento senza rinvio della sentenza «perché il fatto non sussiste».

Disattesa la richiesta del procuratore generale della Corte di Cassazione Alfredo Viola, che aveva chiesto l'annullamento con rinvio in quanto in Appello non era stata fatta la 'rinnovazione' (ovvero non erano stati risentiti i testimoni ascoltati dai giudici in primo grado). Le ipotesi di reato erano, a vario titolo, di peculato, finanziamento illecito ai partiti, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. In primo grado tutti i 27 politici erano stati assolti.