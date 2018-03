Cresce l'attività del Difensore civico in Valle d'Aosta

AOSTA - L'ufficio del Difensore civico della Valle d'Aosta nel 2017 ha trattato 1.016 casi, di cui 974 definiti nell'anno, con un incremento del 23% rispetto all'anno precedente. Anche i casi nuovi, avviati nel 2017, sono aumentati (+25,2%).

«L'incremento rilevato del numero complessivo dei casi trattati - ha spiegato il Difensore civico, Enrico Formento Dojot - quest'anno riguarda in particolare il settore dell'organizzazione (303 casi), con particolare riguardo al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente pubblico, seguito da quello dell'ordinamento (291 casi) nell'ambito del quale si ricomprendono i tributi, fra i quali anche quelli locali, i servizi pubblici, la residenza, le sanzioni amministrative, nonché dai settori dell'assetto del territorio (45 casi) che ricomprende tra l'altro l'edilizia, l'urbanistica, le opere pubbliche e le espropriazioni, e ancora dell'istruzione, cultura e formazione professionale (42 casi) che ricomprende, tra le altre materie, l'istruzione, la formazione professionale e il personale docente. Infine, l'ambito dell'assistenza sociale ha registrato nel suo complesso un lievissimo decremento, passando dai 136 casi del 2016 ai 134 del 2017: trattasi di casi principalmente riconducibili ai settori delle politiche sociali, dell'emergenza abitativa pubblica, nonché della previdenza e assistenza».

A beneficiare del servizio fornito dall'Ufficio del Difensore civico regionale sono 73 Comuni e otto Unités des Communes ma "anche il Comune di Courmayeur, l'ultimo Ente locale non ancora convenzionato, ha approvato la bozza di convenzione con il Consiglio regionale in data 26 marzo, primo step in vista della sua formalizzazione" ha detto Formento Dojot, aggiungendo: "Con questo prossimo convenzionamento si raggiungerà finalmente l'obiettivo di fornire il servizio di difesa civica a tutti i cittadini valdostani, garantendo così la protezione dei diritti e degli interessi dei cittadini e nel contempo favorendo il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione".