Aosta punta alla realizzazione di un polo per la produzione di idrogeno

AOSTA - La Giunta comunale di Aosta ha approvato la ‘sintesi progettuale’ e gli ‘indirizzi-guida’ del progetto europeo «Renewable Hydrogen for a Healthier Air Quality-H2H». Rientra nell'iniziativa Urban Innovative Actions (Fondo europeo di sviluppo regionale) ed è stata lanciata dalla Commissione europea per individuare nuove soluzioni che affrontino problematiche relative allo sviluppo urbano sostenibile e che siano di rilevanza europea.

In dettaglio H2H mira alla creazione del primo polo produttivo di idrogeno in Valle d'Aosta. «Il presupposto tecnologico del progetto è il processo elettrolitico, da cui si intendono recuperare l'idrogeno, l'ossigeno e il calore prodotti. L'idrogeno verrebbe utilizzato in parte nella centrale di Telcha e in parte da Svap per alimentare i bus, l'ossigeno verrebbe utilizzato dalla Cogne Acciai Speciali, mentre il calore finirebbe nella rete del teleriscaldamento», si legge in una nota. Il valore del progetto - della durata di tre anni - è di circa 6,2 milioni di euro.