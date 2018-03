Salone Maison&Loisirs, 291 stand e 172 eventi ad Aosta

AOSTA - Sei giorni di fiera in un'area di 9.000 metri quadrati con 291 stand, 172 eventi, cinque spettacoli serali, sette settori merceologici e tre aree tematiche: sono i numeri della settima edizione di Maison & Loisirs, il salone della casa che è in programma dal 20 al 25 aprile nell'Espace Aosta, alla periferia sud di Aosta.

L'edizione 2017 aveva registrato la presenza di 35mila visitatori, di cui 6.000 da Francia e Svizzera. «Abbiamo scelto una formula innovativa - ha spiegato Diego Peraga, organizzatore della manifestazione - per collocarci in modo originale nel panorama nazionale degli eventi fieristici. L'obiettivo è di diventare un appuntamento di riferimento per il Nord-Ovest, proponendo un salone sempre ricco di novità». Ad aprire l'edizione 2018 di Maison & Loisirs sarà una conferenza dal titolo 'L'Eros nell'architettura' alla quale parteciperà anche il critico Vittorio Sgarbi.

Viérin, necessario avere spazio fiere codificato

«Questo salone - ha detto il presidente della Regione, Laurent Viérin - ha assunto una grande rilevanza per la Valle d'Aosta ed ha evidenziato la necessità di avere un luogo fisso e codificato per ospitare eventi simili, uno spazio fiere definito». Infine, il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, ha sottolineato «il prestigio che Maison & Loisirs porta alla città" ma anche "le importanti ricadute economiche».