Mercato coperto, ecco lo studio di fattibilità

AOSTA - E' stato presentato alla prima commissione consiliare del Comune di Aosta lo studio di fattibilità sulla riqualificazione del mercato coperto. L'obiettivo è di renderlo «un vero luogo urbano contemporaneo», anche con razionalizzazioni delle vicine aree sportive e dei parcheggi, per avere «a fianco del centro storico un luogo dove si può andare a comprare, a vivere», ha spiegato l'architetto Alfonso Femia.

Per farlo tornare «a essere un vero strumento per il mercato» l'idea è «di riqualificare il seminterrato, attrezzarlo nelle aree di connessioni meccaniche con i due livelli sovrastanti». Sarebbero poi creati «spazi di convivialità, dove le persone possono fermarsi, incontrarsi, mangiare, ritrovarsi, come in una piazza». Il costo sarebbe di «4 o 4,5 milioni di euro» (da coprire probabilmente con un project financing). Lo studio dovrà passare in Consiglio comunale.

«Il rischio è che rimanga una cattedrale nel deserto, perché va associato a un'opera complessiva», ha attaccato Etienne Andrione (gruppo Misto). «Come pensiamo di renderlo vivo questo mercato? Perché qualcuno dovrebbe andare a mangiare un panino nel sottotetto? Quali sono i privati che dovrebbero intervenire?» ha detto Giuliana Lamastra (Alpe).