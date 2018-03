Ok alla variazione di bilancio: un'iniezione da 45 milioni di euro

AOSTA − Nell'ultima riunione della 14/a legislatura il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato una variazione di bilancio «per assicurare l'equilibrio del bilancio regionale in seguito all'accantonamento necessario per far fronte a quanto stabilito dalla legge Finanziaria 2018/2020 dello Stato per il maggior contributo richiesto alla Regione per gli obiettivi complessivi di finanza pubblica». Illustrato da Nello Fabbri (Uvp), il provvedimento ha ricevuto 19 voti a favore, 11 contrari e un astenuto.

«Le maggiori cifre da accantonare - ha aggiunto Fabbri - sono 99,3 mln per il 2018, 28,6 mln per il 2019 e 8,6 mln per il 2020. Il disegno di legge prevede la possibilità di utilizzare 45,4 mln di maggiori entrate al fine di incrementare di pari cifra lo stanziamento del capitolo relativo al 'concorso della regione al riequilibrio della finanza pubblica', riducendo così l'impatto negativo sul bilancio regionale provocato da quanto lo Stato ha imposto con la sua legge Finanziaria».

Sono previste, tra l'altro, riduzioni delle risorse in finanza locale e del trasferimento al bilancio dell'Asl per spese correnti e investimento, la rideterminazione per il 2019 del finanziamento del Piano straordinario per i Comuni.

Il dibattito - Per Andrea Padovani (Coalition Citoyenne-Mouv) «questa variazione di bilancio tradisce le promesse e le aspettative che i valdostani avevano riposto nel bilancio approvato a dicembre 2017 e tanto sbandierato dal Governo regionale: oggi, invece, stiamo discutendo di tagli alla sanità, ai trasporti». Stefano Borrello (Ac-Stella alpina-Pnv) ha espresso «preoccupazione per le difficoltà che riguardano l'Assessorato alle opere pubbliche, perché vanno a svilire il ruolo di una struttura importantissima per la gestione del territorio».

Stefano Ferrero (Misto) ha definito questa variazione «un testamento in cui agli eredi non solo non si dà nulla, ma addirittura si prende denaro dalle loro tasche, si tratta di un testamento vuoto, che rappresenta l'andamento di questa Legislatura». Secondo Elso Gerandin (Coalition Citoyenne-Mouv) «è una conclusione annunciata della finanziaria regionale votata a dicembre: è iniziata male e finisce peggio, con 99 milioni di euro in meno invece degli sbandierati 144 milioni in più».

Paolo Contoz (Uv), pur riconoscendo «quanto sia dolorosa perché sottrae risorse agli assessorati», ha votato a favore della variazione «che deve essere fatta per correggere un bilancio incompleto, cui stati tolti 99 milioni chiesti dallo Stato». Alberto Bertin (Coalition Citoyenne-Mouv) ha affermato che «sono stati illusi i cittadini valdostani su risorse che non c'erano e la variazione di bilancio è simbolica della situazione della nostra regione: è anche la fine triste di una Legislatura nata male e finita peggio, con nodi che sono venuti al pettine e che negli anni erano facilmente immaginabili».

Per Pierluigi Marquis (Ac-Stella alpina-Pnv) «sarebbe stato opportuno impegnare già a dicembre i 20,9 milioni di fondi di rotazione inutilizzati e ciò testimonia la gestione della programmazione condotta a spizzichi e bocconi». Albert Chatrian (Alpe) ha parlato di «dibattito surreale, perché dopo l'elenco della spesa con le enormi disponibilità annunciate per il 2018, oggi si certifica che tutto quello che è stato raccontato in quattro mesi erano bugie, sono state create false illusioni per l'agricoltura, per l'edilizia residenziale, per il welfare». Claudio Restano (Ac-Stella alpina-Pnv) ha stigmatizzato il «dover procedere con un taglio lineare, dimostrando come il bilancio approvato a dicembre sia stato falsato».

Augusto Rollandin (Uv) ha osservato che «la variazione di bilancio viene incontro alle richieste avanzate, non c'è un settore in sofferenza: sono tutti largamente in grado di avere i fondi necessari per portare avanti i programmi evidenziati». Secondo l'assessore al bilancio e finanze, Renzo Testolin (Uv), «la Valle d'Aosta è ancora priva di una concertazione solida e duratura con lo Stato» e ha sottolineato come «il Governo regionale si sia attivato con le dovute iniziative per vantare i propri diritti nei confronti di decisioni che impongono di accantonare risorse importanti o meglio di non vedersele accreditate». Paolo Cretier (Pd-SinVda) ha detto che «si fa fuoco con la legna a disposizione, senza mai illudere la gente: i conti sono in ordine, in questo momento non si può creare sviluppo ma i livelli essenziali sono stati garantiti».

Infine, il Presidente della Regione, Laurent Viérin, ha dichiarato che «a dicembre il bilancio è stato approvato con le risorse dei valdostani e non si sarebbe potuto fare a meno di procedere in tal senso», ricordando «l'impugnazione della Regione alla finanziaria nazionale, dove mancano risorse per la Valle d'Aosta, mentre il bilancio regionale non è stato impugnato». Riguardo alla variazione, ha specificato che «si reperiscono 45 milioni di euro delle nostre risorse per attutire il taglio che si è dovuto subire dallo Stato, nonostante tutti i sacrifici compiuti in questi anni».