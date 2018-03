Ztl, da quando sono in vigore le nuove regole sono dimezzati gli ingressi

AOSTA - «Nei primi 15 giorni di entrata in vigore del nuovo regolamento, gli ingressi in zona a traffico limitato sono passati da 23 mila a 11 mila». Lo ha detto l'assessore comunale alla Mobilità di Aosta, Andrea Paron, audito in seconda commissione in merito alle problematiche delle nuove regole per la Ztl.

«E' stato raggiunto - ha spiegato - l'obiettivo di ridurre il numero di auto e di rendere più fruibile il centro storico». Inoltre "stiamo sanando le sanzioni elevate nel periodo transitorio dei due mesi di proroga». Riguardo all'accesso degli operatori del servizio di assistenza domiciliare «sono stati rilasciati 24 permessi».

Per alcune vie fuori dal centro storico ma che ricadono in Ztl si aprono diversi scenari: «Spostamento dei confini, soppressione della Ztl oppure la creazione di due diverse zone, una che vogliamo tutelare e che ha accessi limitati e un'altra con tempo di sosta maggiore, ingressi con orari più ampi e così via. Potrebbe essere la soluzione per via Martinet, via Tourneuve, via Vevey».