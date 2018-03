La Regione ricorre contro la sentenza del Tar su Rubbo come direttore della Azienda Usl

AOSTA - La Regione Valle d'Aosta ricorre al Consiglio di stato contro la sentenza del Tar della Valle d'Aosta di annullamento della nomina di Igor Rubbo a direttore generale dell'Azienda Usl. Lo ha riferito oggi l'assessore alla sanità, Luigi Bertschy. Per l'avvio della nuova procedura di nomina del successore di Rubbo «si attenderà la fissazione della data dell'udienza per fare le valutazioni su come procedere», ha spiegato Bertschy.

Il ricorso al Tar era stato presentato da uno dei 19 candidati che erano stati ritenuti idonei a ricoprire l'incarico. Il Tar ha annullato la delibera di giunta di designazione di Rubbo come direttore generale (22 maggio 2017), la successiva delibera di approvazione del suo contratto di lavoro (12 giugno 2017) e il decreto di nomina del presidente della Regione (13 giugno 2017). In attesa dell'espletamento della procedura per la nomina di un nuovo direttore generale dell'Usl della Valle d'Aosta, la Giunta regionale ha nominato il commissario Angelo Michele Pescarmona.

Secondo i giudici amministrativi Igor Rubbo, nella sua precedente veste di coordinatore dell'assessorato alla Sanità, ha svolto «funzioni ausiliarie all'assessore alla sanità nel procedimento di nomina che vanno a inficiare la legittimità del provvedimento con cui lo stesso sig. Rubbo è stato successivamente individuato quale direttore generale dell'Azienda Usl».