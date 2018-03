Finisce con l'auto contro un muro, donna in Rianimazione

AOSTA - E' ricoverata in prognosi riservata del reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta la donna milanese di 48 anni arrivata domenica in pronto soccorso a seguito di un incidente stradale avvenuto Courmayeur. Verso le 15:30 l'auto su cui viaggiava insieme al marito (alla guida) e i due figli, per cause da accertare, si è schiantata contro un muro. Il ricovero della donna è legato in particolare a un politrauma alla schiena. Gli altri familiari, dopo essere stati visitati, sono stati dimessi.