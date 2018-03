Associazione ambientaliste all'attacco su dossier idroelettrico, 'sanzioni irrisorie'

AOSTA - Associazioni ambientaliste all'attacco sulla gestione delle acque in Valle d'Aosta. A partire dal Ddl sul nuovo Piano di tutela delle acque: «Per noi è preoccupante. Le sanzioni e i controlli sulle centraline sono poco penalizzanti per i produttori», ha detto Jeanne Cheillon (Valle virtuosa) in una conferenza stampa. «Le sanzioni per i prelievi illeciti vanno dai duemila ai 12 mila euro: per impianti di una certa potenza è più conveniente sforare e pagare, i guadagni sono di milioni. Lo stesso per il minimo deflusso vitale», ha spiegato Marcello Dondeynaz, che ha rappresentato il Cai Valle d'Aosta nello sviluppo del Pta.

«Grazie agli elevati incentivi, chi investe nel 'piccolo idroelettrico' sa che ottiene un rendimento del 130 per cento, che paghiamo noi in bolletta», ha aggiunto. Sulla «quotazione di un terzo di Cva si procede con opacità, in segretezza. Se andasse in porto, sarebbe immaginabile un incasso di 350 milioni. Ma dove andrebbero a finire?», ha chiesto Paolo Gino (Movimento decrescita felice).

«In questi mesi abbiamo raccolto quattromila firme, non autenticate, per far esprimere i valdostani sulla quotazione di Cva», ha ricordato Tania Piras. Per chiedere chiarimenti sullo «stop ai lavori» del nuovo Pta, nei giorni scorsi è stata audita dalla terza commissione consiliare 'Assetto del territorio' la rappresentante di Legambiente Valle d'Aosta: riguardo alle violazioni nel settore idroelettrico «il consigliere Roberto Cognetta ha detto che ci sono 60 sanzioni in sospeso, non vengono pagate proprio perché non si basano su una legge regionale», ha ricordato Rosetta Bertolin. «I nostri torrenti sono sotto attacco, si cerca ogni rivo e si va sempre più in quota. Sono derivati mediamente dal 70 al 90 per cento, per questo avevamo fatto la proposta di lasciarne libero almeno il 30 per cento. Ne va della bellezza paesaggistica e della vita stessa dei corsi d'acqua», ha sottolineato Dondeynaz. Evidenziando i «gravi difetti» della concessione dell'impianto di Cortlys, che risale a «nove anni» fa, Roberta Luffi (Comitato per la salvaguardia dell'Alpe Cortlys) ha spiegato di aver chiesto al presidente della Regione, con Legambiente, di revocarla. Con una «terza proroga» all'impianto non resterebbero «neppure venti» anni per la produzione (sui 30 della concessione) e non sarebbe più di «pubblica utilità», senza contare i «costi ambientali altissimi».