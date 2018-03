Morto sul lavoro ad Ayas, in due finiscono a giudizio

AOSTA - Giudizio immediato per i due imputati nel processo sulla morte dell'artigiano Piero Jaccod, 44 anni, avvenuta lo scorso 25 ottobre in frazione Periasc, ad Ayas. Si tratta dell'impresario di Ayas Fabrizio Merlet - per il quale, secondo la procura, la vittima stava lavorando - e di Alex Gaspard, progettista dei lavori di sbancamento.

L'accusa è di concorso in omicidio colposo. L'udienza in tribunale ad Aosta è fissata l'8 maggio prossimo. Jaccod stava lavorando alla posa di tubazioni per il collegamento di una stalla alla rete fognaria, quando è stato travolto e sommerso da una massa di terra e rocce, crollate dai margini dello scavo. Le indagini sono state coordinate dai Pm Eugenia Menichetti e Carlo Introvigne, sotto l'egida del procuratore capo di Aosta, Paolo Fortuna. In relazione a quest'inchiesta, nel novembre scorso il Gup aveva emesso una ordinanza interdittiva nei confronti di Merlet, in base alla quale non poteva esercitare attività imprenditoriale edile per sei mesi.