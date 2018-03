Maestra colta da infarto a scuola, salvata dai colleghi

AOSTA – Una maestra di 45 anni colta da un arresto cardiaco è stata salvata anche grazie all'intervento dei suoi colleghi, che hanno eseguito un massaggio cardiaco sotto la guida e le indicazioni dell'infermiera 118 in servizio alla Centrale Unica del Soccorso.

I fatti sono avvenuti alla scuola per l'infanzia di Quart, poco dopo le 13. I soccorritori - con l'ambulanza del 118 e l'automedica - sono intervenuti in pochi minuti e hanno proseguito le manovre di rianimazione con un defibrillatore. La paziente è stata trasportata in pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta con battito cardiaco autonomo ed è ricoverata nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.