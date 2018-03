Vaccini, compaiono manifesti No Vax ad Aosta

AOSTA - «34 dosi di vaccino da 0 a 16 anni senza alcuna epidemia. Prima di rischiare informati!». E il testo che si legge su due grandi manifesti (6 metri per 3) esposti a bordo strada ad Aosta, in via Paravera e in piazza Mazzini. L'obiettivo è di «mantenere viva l'attenzione su un tema che al momento sta avendo un momento di minore interesse da parte del pubblico», spiega Stefano Minetti, presidente dell'Associazione pro libera scelta Vda, che ha fatto realizzare i cartelloni in collaborazione con Comilva (Coordinamento del movimento italiano per la libertà delle vaccinazioni).