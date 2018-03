Consiglio Regionale, all'ordine del giorno il nuovo statuto della Finaosta

AOSTA - Il nuovo statuto della Finaosta SpA è uno dei principali argomenti all'ordine del giorno del Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta che si riunirà il 27 e 28 marzo (ultima seduta della 14/a legislatura). In discussione anche tre relazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti: tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2016; gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi comunitari in Valle d'Aosta (anno 2016); gestione del Servizio sanitario della Regione Valle d'Aosta (esercizio 2016).

Riguardo alle interrogazioni, il gruppo Ac-Stella alpina-Pnv ha chiesto informazioni sulla tempistica per la nomina del nuovo Direttore generale dell'Usl della Valle d'Aosta mentre Alpe ne ha presentate quattro su: lavori di ampliamento e ristrutturazione del presidio ospedaliero unico; lavori di realizzazione della struttura adibita ad aerostazione; previsione di un referendum popolare in merito alla quotazione in borsa della società Cva; lavori e programmazioni per la riqualificazione delle sedi scolastiche di istruzione secondaria superiore di Aosta. Inoltre il gruppo Coalition Citoyenne-Mouv ha iscritto un'interrogazione sulla pulizia della strada statale tra Saint-Christophe e Nus.

Per quanto attiene alle interpellanze, due sono state depositate da Alpe (tempistiche per l'approvazione del Piano pluriennale di risanamento predisposto dalla Vallée d'Aoste Structure e mancata pubblicazione da parte delle società controllate dalla Regione sul proprio sito istituzionale degli esiti delle acquisizioni di beni e servizi) e quattro dal gruppo Coalition Citoyenne-Mouv (disponibilità delle risorse finanziarie per integrare i mutui a favore della prima abitazione; realizzazione di un sistema unico innovativo per il riconoscimento degli utenti che conferiscono i rifiuti urbani; finanziamento dei capitoli di bilancio per la sistemazione del manto stradale delle strade regionali; valorizzazione del sito archeologico individuato nel cantiere per la realizzazione del nuovo ospedale). Infine Alpe ha anche presentato una mozione sulle azioni per contrastare ogni forma di sopruso e di violenza sui minori e sulle donne.